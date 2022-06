Nouvelle école : Juss dévoile le pourquoi de sa cicatrice

Effectivement, "c’est pas de la trottinette".

Juss, candidat de l’émission "Nouvelle école" a expliqué lors d’une interview d’où lui provenait sa cicatrice au visage.

Le carton "Nouvelle école" fait décidément beaucoup de bruit. Depuis le début de sa diffusion sur Netflix avec Shay (beaucoup critiquée sur ses choix), SCH et Niska dans le jury, l’émission de recherche de talent rap fait le buzz. Aujourd’hui, tous les épisodes sont disponibles et le grand gagnant a été dévoilé. C’est le rappeur Fresh La Peufra qui est sorti vainqueur et qui a même annoncé depuis, la sortie de son premier EP "Bientôt à l’abri".

Toutefois, l’émission n’aura pas seulement eu un impact sur le rappeur liégeois. En effet, depuis, certains candidats ont vu leur streams exploser et plusieurs d’entre eux sont au cœur de l’actualité. Si Elyon, Leys, B.B Jacques ou encore Ben PLG font parler d’eux, il y en a un qui continue de faire le buzz. Il s’agit de Juss, recruté par SCH au Vélodrome de Marseille. Son passage avec "Habibi" a marqué les esprits et est aujourd’hui un single disponible partout, accompagné d’un clip. C’est justement à l’occasion de la sortie de ce morceau que le jeune rappeur a donné une interview pour Brut.

Lors de l’entretien, Juss est revenu sur sa cicatrice qui a suscité de nombreuses questions. En effet, le jour de sa sélection, il s’est présenté orné d’une cicatrice sur le visage, face à SCH, L’Algérino et Soso Maness. Ce dernier lui a demandé sa provenance et a obtenu comme réponse : "C’est pas de la trottinette". Si le rappeur marseillais lui a alors conseillé d’arrêter ses bêtises, la séquence a fait le tour des réseaux sociaux et cette phrase est même devenu un mème. Juss a expliqué son origine à Brut :

"C’est la vie on va dire. Au moment où on a tourné l’émission, j’étais dans une période assez compliquée, ça sortait d’une bagarre".

Si beaucoup s’en doutaient, Juss l’a désormais confirmé. En espérant que la roue ait tourné pour l’interprète de "Habibi" et que la "période compliquée" soit loin derrière lui.