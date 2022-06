Nouvelle école : les chiffres fous des candidats

Trois semaines après la sortie de "Nouvelle école" sur Netflix, les candidats voient leurs statistiques bien augmenter !

Après un peu plus de trois semaines depuis la sortie de la nouvelle émission du moment sur le rap français, "Nouvelle école", on peut remarquer de très belles évolutions du côté des artistes, notamment au niveau de leur notoriété avec des statistiques sur les réseaux et sur les plateformes de streaming qui ne font qu'augmenter. Entre bonnes et mauvaises critiques, la nouvelle série Netflix et ses candidats ont beaucoup fait parler d'eux dans l'Hexagone. Entre abonnés Instagram et streams, tous les artistes ont vu leurs statistiques augmenter. Du côté des streams, c'est le rappeur B.B Jacques qui connait une augmentation impressionnante en passant de 60 000 auditeurs avant la sortie de "Nouvelle École" à quasiment 180 000 auditeurs aujourd’hui.

Le gagnant de la première saison, Fresh La Peufra, casse également tous les scores en détrônant le hit "Tout va bien" en prenant la première place du Top Spotify avec son nouveau son "Chop", et se sert d'ailleurs de cette énorme vague de buzz pour annoncer la sortie de sa mixtape "Bientôt à l'abri" le vendredi 1er juillet.

Les conséquences de l’émission depuis sa diffusion sont également visibles sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram où l'on peut constater une augmentation ahurissante du nombre d’abonnés des candidats: entre le gagnant Fresh qui est passé de 7 100 à 225 000 abonnés, la finaliste Leys qui cumule 183 502 abonnés comparé à 80 035 avant "Nouvelle École" ou encore le candidat Elyon qui est maintenant suivi par 70 000 personnes, contre 3 097 avant son apparition dans l'émission, l'ensemble des candidats connaissent un agrandissement important de leur communauté.

Espérons que leur carrière suivent la même courbe de croissance !