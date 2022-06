Nouvelle école : BB Jacques a vu ses streams exploser depuis la diffusion

Une petite semaine après la sortie de la nouvelle émission de rap "Nouvelle école", certains participants ont déjà tapé dans l'œil du public et des jurés. La rappeuse Leys a notamment fait parler d'elle dès les premiers épisodes en montrant un niveau déjà très chaud. Mais ces derniers jours, c'est le rappeur BB Jacques qui a l'air de bien plaire au public. Le rappeur parisien a impressionné tout le monde lors de ses premiers passages, et a notamment pas laissé SCH indifférent.

BB Jacques a mis SCH dans cet état. 🐀 pic.twitter.com/MLHN3IstFA — Netflix France (@NetflixFR) June 12, 2022

Les impressionnantes performances du rappeur ont l'air de bien payer. Entre jeudi 9 juin et samedi 11, les streams quotidien de l'artiste originaire du quartier des Damiers à Courbevoie ont augmenté considérablement. Le lundi après la diffusion des premiers épisodes, BB Jacques a vu ses abonnés monter d'un coup en passant d'une dizaine de millier de followers à plus de 22k. Sur YouTube, il a sorti son dernier clip, "Donjon / 2h22" le 8 juin et a comptabilisé plus de 100 000 vues en seulement quatre jours. Mais la statistique la plus révélatrice concerne sûrement la portée de la musique de BB Jacques. En effet, entre jeudi et lundi, le rappeur d'origine libanaise a vu ses streams augmenter de 200%.