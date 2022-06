Elyon dévoile ''À la recherche'' (Nouvelle Ecole)

Découvrez le dernier clip de Elyon : "À la recherche" (Nouvelle Ecole).

Finaliste de la première saison de la série Nouvelle Ecole sur Netflix qui recherche la prochaine star du rap français, Elyon est un personnage incontournable de cette émission. Pur artiste, ce jeune rappeur ne cesse de surprendre le jury composé de Niska, Shay et SCH. C’est particulièrement SCH qui a été touché par la créativité et la sensibilité d’Elyon : "Elyon c’est un artiste, tu sais qui c’est Elyon, c’est Stromae chauve. Lui vous lui donnez les moyens, ça devient un extraterrestre. Ton son, le mp3, je le veux dans ma voiture."

Lors d’une épreuve de Nouvelle Ecole, les candidats devaient produire un morceau et le mettre en images. Lorsqu’arrive le tour d’Elyon, les membres de jury ont été agréablement surpris par la proposition d’Elyon, et nous aussi ! On vous laisse découvrir ce clip co-réalisé par Elyon et Daymolition et nous vous donnons rendez-vous jeudi sur Netflix pour la finale de Nouvelle Ecole !