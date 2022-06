Nouvelle école : Shay critiquée pour ses choix

Les internautes se sont lâchés.

La nouvelle émission Netflix fait beaucoup parler d’elle sur la Toile. Outre les sélections du jury, c’est surtout Shay qui s’attire les foudres des twittos. "Nouvelle école" n’a pas fini de faire du bruit.

Les premières critiques commencent déjà à fuser concernant "Nouvelle école", la nouvelle série de compétition de rap diffusée sur Netflix. Inspirée de l’émission américaine "Rythm & Flow," la version française a suscité l’engouement bien avant la sortie des premiers épisodes. Entre des jurés d’exception qui représentent leur ville, Niska pour Paris, SCH pour Marseille et Shay pour Bruxelles et un florilège de nouveaux talents, l’émission s’annonçait prometteuse. Sans parler des invités de prestige (Jul, Fianso, Youssoupha etc.) que l’on pourra découvrir au fil de l’émission.

Cependant, même si seulement quatre épisodes ont été mis en ligne et qu’il faudra patienter encore un peu pour la suite, les premiers débats ont commencé sur la Toile. Forcément, avec ce genre d’émission, chaque téléspectateur a ses préférences et ses candidats préférés. Si certains participants se sont déjà constitué une fan base, le jury en revanche a essuyé de vives critiques. En effet, certains de leurs choix n’ont pas convaincus, ceux Shay en particulier. En effet, sur Twitter, des internautes ont dû mal à accepter les décisions de la rappeuse belge et font part de leur déception :

Shay a dit non à un mec talentueux pour ce pleurnichard incapable de finir un couplet… honteux. pic.twitter.com/4z6aydfmWZ — Specta aka Le Préfet aka OG Mako (@spectafb) June 12, 2022

shay je l'adore mais dès le moment où elle a pas choisi ben plg et pris myra et qu'elle faisait tout pour que juss reste au point de critiquer vink pour rien et vouloir éliminer stlr franchement elle m'a foutu la haine que des décisions de merde depuis le début — leno (@lena_lcqmt) June 12, 2022

Mais Shay je l’aime bien mais la plupart de ses choix je ne les comprends pas. Comme l’autre qu’elle a fait revenir là https://t.co/SN7D8f8sxT — C’est Mozart Capitaine Jackson (@ItsCassyope) June 12, 2022

Nouvelle école j’espère qu’on a forcé Shay pour ses choix parce que les belges ont est trop HONTEUX. — Vinicius 🌓 (@piway_7) June 12, 2022

Jamais Shay aurait du le récupérer elle même elle a eu honte. https://t.co/lnAJFKYCBn — Hot Girl Summer Coming 👌🏾 (@aymee_since88) June 12, 2022

D’autres remettent en question la légitimité de l’interprète de "Da" et ne font pas dans la demi-mesure :

Shay Elle a des choix catastrophique comme son dernier son — JACKY_944 ✌️ (@Jacky_9444) June 12, 2022

Shay à part dire « moi j’ai bien aimé » et « jolie garce gang petasse » elle sait rien dire d’autre ptdrrr — Avon (@weebey958) June 12, 2022

Enfin, à l’instar de Booba qui s’était moqué de "Nouvelle école", certains twittos se lâchent complètement :

Me faites pas jurer donner un Oscars à Shay 😂😂😂 putain quelle actrice Niska ça se voit il allait éclater de rire 😂😂. C’est ça la nouvelle école mdrr y’a des mecs dans 1min de rap ils sont plus chaud que ça pic.twitter.com/mRIbSJmuxs — Ken 👾 (@Shirahamakenta) June 12, 2022

Et ce n'est que le début. Les trois prochains épisodes de "Nouvelle école" seront disponibles le 16 juin et la finale le 23. Ça promet !