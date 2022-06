Nouvelle Ecole sur Netflix : découvrez les candidats

La liste des 24 participants à l'émission a été dévoilée !

Deux jours avant la sortie de la première série de compétition de rap en France "Nouvelle école", la plateforme Netflix a dévoilé la liste des candidats ainsi que les invités qui seront présents. Avec un premier trailer envoyé début mai, la nouvelle émission de musique urbaine a attiré un grand nombre d'auditeurs qui attendaient avec impatience la sortie de la série le 9 juin. "Nouvelle école" est présentée comme une compétition de rap intense qui se déroule sous forme de casting avec plein de nouveaux talents qui n'ont pas encore beaucoup de visibilité. La récompense pour le vainqueur : 100 000 euros ainsi qu'une visibilité qui le fera monter d'un coup dans le rap game. SCH lui-même a dit : "Quand il sort de là, c'est une star".

Afin de donner encore plus l'eau à la bouche aux spectateurs, Netflix vient de dévoilé la liste des 24 participants, deux jours avant la sortie du programme. Les nouveaux prodiges du rap game comme Pirate 182, White N ou encore B.B Jacques seront de la partie.

On a pu également découvrir les rappeurs qui font apparition dans la compétition : on peut retrouver les Marseillais Jul, Soso Maness ou encore le Jefe Ninho et le roi de la mélo Tiakola.

🚨Voici la liste des participants à l’émission Netflix « Nouvelle École » !



📆 Disponible ce jeudi ! pic.twitter.com/CAsP3BRMbO — RAPLUME (@raplume) June 7, 2022

Les jurés SCH, Niska et Shay n'ont qu'à bien se tenir et doivent être prêts à se prendre une vague des nouveautés dans leurs oreilles ! Quant à nous il ne nous reste plus qu'à regarder et écouter dans notre canapé les rappeurs de demain.