The Game à propos de 50 Cent : "On a toujours besoin de petite monnaie"

Le rappeur de Los Angeles relance le clash contre son ancien patron et ami.

Alors qu'il se prépare pour la sortie de son album "Drillmatic", The Game était l'invité du podcast I Am Athlete. L'animateur, Pacman Jones, lui a demandé s'il pouvait dire quelque chose de sympa à propos de 50 Cent. Le rappeur de Los Angeles a souri et a, semble-t-il, essayé de faire de son mieux.

"Parfois, vous avez besoin de petite monnaie. Laissez-moi vous expliquer, donnons un sens à cela. Disons simplement que vous avez laissé votre portefeuille à la maison. Tu es dans ta voiture, tu t'arrêtes à L.A., il y a un parcmètre. Vous ouvrez votre boîte à gants vous avez un dollar. Mais le parcmètre ne prend pas un dollar. Vous grattez jusqu'au fond, au-delà de tout ce qui traîne, votre baume à lèvres, vos écouteurs puis vous trouvez quelques pièces, quelque chose comme 35 cents. Vous allez pouvoir rester garer environ 15 minutes. Comme quoi, on a toujours besoin de petite monnaie..."

Fifty appréciera certainement la comparaison...

Mais The Game n'est pas là pour lui faire plaisir, au contraire, leur clash dure depuis de nombreuses années et ne semble pas prêt à s'arrêter. L'Angelino a même son idée si jamais cette histoire devait devenir un film. Il a déjà le titre, "Abandon", tout un programme.

"On serait opposé dans le film et il aurait abandonné son fils. J'arrive, je parle à ses baby mamas et je lui montre ce qu'est un vrai père. Lui, je ne le calcule pas parce qu'il a abandonné son gosse, son propre enfant, sa chair et son sang. Et puis je viens ramasser les morceaux. Il ne me doit rien, mais j'ai des problèmes avec lui."

Evidemment, cette histoire n'est en rien un hasard car cela ressemble étrangement à ce que vit 50 Cent avec son propre fils, Marquise Jackson. Et boum, deuxième tacle au genou... Comme on dit dans le rédactions sportives, The Game n'a pas fait le voyage pour rien...