Lors d’une interview pour Canal+, Roméo Elvis s’est exprimé sur l’accusation dont il a fait l’objet il y a deux ans. Entre remords et explications, l’artiste belge a parlé sans filtre.

Le frère d’Angèle a fait son grand retour cette année avec un nouvel projet. Il a dévoilé le 27 mai dernier son album "Tout peut arriver", après une longue pause. Il faut dire que le rappeur s’est éloigné de la scène médiatique après s’être retrouvé au cœur d’une sombre affaire. Pour rappel, en 2020, alors que le rap game était déjà secoué par les accusations d’agressions sexuelles liées à Moha La Squale, Roméo Elvis s’est également retrouvé dans la sauce (les deux ont d'ailleurs perdu leur statut d'égérie Lacoste suite à cela). Une femme l’a accusé publiquement et le rappeur s’est ensuite excusé, reconnaissant les faits. À plusieurs reprises, il a reconnu un "comportement inappropriée" que ce soit sur le plateau de l'émission "Quotidien", sur sa page Instagram ou encore pour Télérama.

Aujourd’hui, deux ans après les faits, Roméo Elvis fait son mea culpa. Invité lundi 6 juin dans un numéro d’"En Aparté" sur Canal+, l’interprète de "L’adresse" est revenu sur cette période :

Au cours du long entretien, l’artiste a également confié avoir fait un travail sur lui-même et s’être remis en question. Il ajoute :

"J’ai assumé et je me suis excusé, car c’était important. Et je me suis fait aider, j’ai suivi une thérapie juste après l’affaire, pour comprendre pourquoi j’en étais arrivé là et changer. Je me suis remis en question profondément. En mettant à part toutes les souffrances de la terre et en prenant toutes les pincettes du monde, la pause m’a été bénéfique. J’aurais dû me remettre en question depuis longtemps, mais le Covid m’a permis de le faire".