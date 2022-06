Roméo Elvis dévoile le clip de ''L’adresse'' !

Découvrez le dernier clip de Roméo Elvis : "L’adresse", extrait de "Tout peut arriver" disponible

Le 26 mai dernier, Roméo Elvis faisait son retour dans le rap français avec son troisième album solo intitulé "Tout peut arriver", 3 ans après le succès de l’album "Chocolat". Pour ce nouvel album, Roméo Elvis a choisi d’aborder divers aspects de lui-même parmi les 16 titres présentés et sans la présence de collaboration.

Afin de célébrer la sortie de "Tout peut arriver", le rappeur belge livre le clip de son morceau "L’adresse". Sous la direction de DOZEN ( A$ain Rocky + Pablo Crutzen Diaz) et sur une production de Jonathan, Martey, Todiefor & Vynk, on vous laisse découvrir ça sans plus tarder !