Booba soutenu par Kamelancien

Nouveau soutien pour B2O dans sa lutte contre les influenceurs.

Kamelancien s’est exprimé sur ses réseaux sociaux concernant le clash entre Booba et les stars de télé-réalité. Le rappeur soutient son comparse dans son combat.

Depuis quelques semaines, Kopp est en beef avec divers influenceurs, notamment Magali Berdah, chroniqueuse sur "TPMP" et agente d’un grand nombre de participants de télé-réalité. Si cette dernière a récemment porté plainte contre le rappeur de 45 ans pour cyberharcèlement, ce dernier a, lui, répliqué avec une plainte pour diffamation et dénonciation calomnieuse. C'est à travers ses réseaux que Booba a choisi de mettre en avant les pratiques douteuses de certains influenceurs et de dénoncer leurs arnaques. L’artiste aime parler des faits de société, donner son avis et interpeller ceux qu’il a dans le viseur, peu importe les conséquences.

Dans son "entreprise de démolition du monde de la télé-réalité", B2O peut compter sur un soutien en la personne de Kamelancien. Ce dernier partage non seulement son point de vue sur la série "Validé", mais aussi celui concernant le statut des influenceurs. Sur Instagram, le rappeur du 92 s’est adressé directement au compte OKLM géré par Booba (pour l’instant). Il disait : "@oklm, l’équipe kamelanc se joint à toi" avant d’afficher clairement son soutien à travers un second message :

"Booba mène un combat noble, n’en déplaise à certains. Il dénonce et dit tout haut ce que vous pensez tout bas et vous continuez à suivre toutes ces arnaqueuses et arnaqueurs. À la base, les mecs en face ce sont des petits fans, qui écoutaient nos musiques. J’ai étudié le cas car je ne les connaissais pas, certains même m’envoyaient des messages, je répondais par respect. Mais vous avez été trop loin, et en plus vous utilisez l’Islam pour carotter les gens".

C’est ensuite sur Twitter que l’échange s’est poursuivi. Alors même que son compte avait été suspendu pendant une courte période, Booba était ensuite revenu plus en forme que jamais. Un retour qui tombe à pic, juste à temps pour remercier Kamelancien. En effet, le Duc a partagé sur le réseau à l’oiseau bleu, une vidéo dans laquelle Kamelanc’ continue d’exprimer sa stupéfaction sur les influenceurs, notamment sur l’affaire Dubaï Porta Potty. Kopp a légendé : "Enfin quelqu'un qui parle. Bien vu fréro. Ça mange du caca fréro. Du caca halal".

Booba peut donc compter sur un soutien de taille dans son clash.