Young Thug et YSL seraient responsables de plus de 50 meurtres

A chaque jour sa révélation...

Les choses ne vont pas en s'arrangeant pour Young Thug et ses associés. Alors que la justice considère que le label du Thugger, YSL, est en réalité un gang, le procureur vient de jeter une pierre de plus dans le jardin du rappeur d'Atlanta. Selon ce dernier, Young Stoner Life serait derrière ou à l'origine de plus de 50 meurtres ! C'est en tout cas ce qu'il a déclaré lors d'une interview donnée à la chaîne Atlanta WSB-TV alors qu'il faisait un point sur l'avancée de l'affaire. Young Thug est notamment accusé d'avoir loué la berline qui servi au meurtre d'un homme dénommé Donovan Thomas.

"Ce meurtre est extrêmement important. Il s'est produit en 2015 et engendré une flambée de violence et une guerre des gangs qui a fait plus de 50 victimes."

Young Thug n'est, pour le moment, pas du tout accusé d'être celui qui a appuyé sur la gâchette mais en tant que patron de YSL, il est considéré comme le donneur d'ordre... Résultat, il a été immédiatement placé en détention et a vu sa demande de liberté conditionnelle refusée. Depuis, le rappeur est toujours derrière les barreaux et devrait y rester en attendant la suite de l'affaire.

Young Thug maltraité ?

Mais ses avocats ont peut-être trouvé un moyen de remédier à cette situation. Alors qu'ils continuent à clamer l'innocence de leur client, ils dénoncent aussi ses conditions de détention qu'ils assimilent à de la torture. Young Thug se trouverait en effet dans un véritable "cachot" sans fenêtres, qu'il n'a pas été autorisé à se laver ou à s'entraîner, qu'il n'a pas accès aux médias, à la radio ou à la télévision. Un responsable de la prison a déclaré, sous couvert d'anonymat, qu'il était "dans une prison, pas au Ritz Carlton". Un autre a expliqué qu'il était maintenu à l'isolement parce que c'est une célébrité.

Chaque jour qui passe apporte son lot de révélations, cette affaire est donc très loin d'être finie. Rappelons que Young Thug risque la prison à vie...