Booba : la femme de Gims porte plainte contre lui

Et fait désactiver le compte insta de la Piraterie.

Demdem a décidé de répliquer suite aux attaques de Booba envers elle et son mari. La femme de Gims a porté plainte et les premières actions sont tombées !

Ce n’est un secret pour personne, le Duc a de nombreux ennemis dans le rap game et même en dehors. Une fois qu’une personne (et particulièrement un artiste) se retrouve sur sa blacklist, B2O ne la lâche pas et peut même s’acharner sur elle et sa famille. Son récent clash avec Vald et les provocations répétées envers son père en sont la preuve. En ce qui concerne Gims, cela dure depuis beaucoup plus longtemps. En effet, Meugui subit régulièrement des attaques de Kopp qui ne loupe pas une occasion de l’afficher sur les réseaux. Que ce soit vis-à-vis de son physique, de ses actions, ou de sa vie privée, rien ne lui échappe. En conséquence, la femme de Gims a aussi, à de nombreuses reprises, été ciblée.

Quand Instagram avait banni le profil officiel de Booba (suivi par 5 millions de personnes), ce dernier a utilisé pendant un moment le compte de la Piraterie avant de se rabattre sur celui d’oklm. Malgré les avertissements, Booba a poursuivi ses provocations et aujourd’hui un autre compte vient d’être suspendu. Demdem et Gims, qui ont souvent préféré jouer la carte de l’ignorance, ont désormais décidé de prendre les devants et non pas sur les réseaux, mais par la justice. Demdem a déposé plainte contre Kopp et le compte Instagram de La Piraterie a été désactivé.

En story du compte OKLM, Booba a partagé l’information à travers un message qu’il venait de recevoir. Il disait :

"Bon j’ai eu un appel du service juridique d’Instagram ce matin, ils veulent fermer le compte Piraterie, suite à une plainte de la femme de Gims au tribunal de Marseille. Je les ai emplâtrés et j’ai mis notre avocat sur le coup, je t’appelle quand tu es op".

Il s’est ensuite exprimé en légende : "Gims, Demdem, ça prie Dieu pour la destruction du Duc et ça plainte au tribunal, c’est que ça pique !!! Bande de petits filous Mr et Madame les diplomates. Faites…"

Un peu plus tard, Booba a ajout" en story : "Gims, Demdem, félicitations pour la plainte et la désactivation du compte la piraterieofficial". Une réponse bien entendu, ironique, mais aussi étonnamment calme. Ce n’est peut-être que le début, ou un moyen d’éviter une autre désactivation de compte…