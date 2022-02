Booba attaque Gims sur son passeport diplomatique congolais

B2O est sans pitié.

Gims s’est rendu en République Démocratique du Congo où il a été reçu par le président qui lui a remis un passeport diplomatique. Une action qui n’a pas manqué de faire réagir son grand ennemi, Booba.

En France, la situation actuelle de Meugui est plutôt tendue. Ses propos juste après le nouvel an sont mal passés et même si le scandale s’est aujourd’hui atténué, la polémique ne sera pas restée sans conséquences. Sa nouvelle demande de nationalité française a même fait réagir le ministre de l’intérieur Gérald Darmanin. Si dans l’Hexagone, les choses ne sont pas au beau fixe, ce n’est pas le cas en République Démocratique du Congo.

Gims s’est rendu dans son pays natal avec Dadju, H Magnum et Fally Ipupa, notamment pour y travailler sur des projets. Si le public était au rendez-vous et l’a accueilli à bras ouvert, c’est surtout le gouvernement congolais qui l’a mis à l’honneur. En effet, le président Félix Tshisekedi a remis un passeport diplomatique aux deux frères et les a désignés comme ambassadeurs culturels. Gims l’a d’ailleurs remercié publiquement :

"On nous a remis le passeport diplomatique et je tenais à remercier le président pour ce geste, on ne s’y attendait pas du tout. Je ne réalise même pas encore vraiment. Mais en tout cas, c’est une force supplémentaire et un coup de boost qu’il nous donne aujourd’hui et on a pas envie de décevoir ni le peuple, ni le gouvernement".

Le chanteur s’est également exprimé sur ses projets musicaux et sur sa volonté de contribuer au développement de l’industrie musicale congolaise. Il disait :

"Alors l’idée, c’est d’ouvrir des studios d’enregistrement, parce que dans un pays comme le Congo […] c’est pas normal qu’il n’y ait pas de studios à la hauteur des studios européens. Ensuite, c’est de faire un festival annuel qui pourra ramener les artistes du monde entier. Avec les connexions qu’on a aujourd’hui avec Dadju, on est en mesure de ramener énormément de gens. Il faut que le Congo devienne Dubaï…".

De nombreux internautes ont commenté l’événement et les réactions ont été plutôt mitigées. Quand certains saluent la démarche de Gims, d’autres lui reprochent son hyprocrisie et pensent qu'il ne mérite pas tous ces honneurs. Il faut dire qu’il disait il y a peu : "Tous mes souvenirs sont en France. […] Quand je voyage au Qatar, aux Etats-Unis… je me présente comme un artiste français. Pas congolais". Un des premiers a avoir attaqué l’artiste, c’est son grand rival Booba. Ce dernier n’a jamais caché la haine qu’il avait envers Gims et c’est sur Twitter qu’il a commencé à le clasher. Il a tweeté :

"Gims, ça m’a l’air un peu mitigé ton histoire de diplomatie hein. Sorcier, diplomate, thé vegan, glaces au chocolat, extrême droite, polygamie, golden shower, Imam, faux Mansory tu t’arrêtes quand frérot ? C’est comment?!".

Kopp a également accompagné son post d’autres publications relatant du sujet. Des tweets tous, pour le moins, véhéments. Un internaute s’est par exemple questionné : "Y’a-t-il encore des compatriotes qui aiment et écoutent Gims après ses propos sur le Congo pour mendier la nationalité française ? Juste pour savoir". Ou encore :

"On vit dans un pays où Fally existe et a même fait les frais de la situation politique lors de son Bercy, mais il a quand même redoré l’image du pays. Mais c’est Gims et Dadju qui vivent au Maroc dont l’un a ouvertement dit qu’il ne représentait pas le Congo qu’on nomme ambassadeurs".

.@gims ça m’a l’air un peu mitigé ton histoire de diplomatie hein ???? Sorcier, diplomate, thé vegan, glaces au chocolat, extrême droite, polygamie, golden shower, Imam, faux Mansory tu t’arrêtes quand fréro? C’est comment?! pic.twitter.com/CIaMoPtmop — Booba (@booba) February 2, 2022

Du pain béni pour le Duc qui avait déjà affiché Gims après la polémique du Nouvel an. Et il ne s’est pas arrêté là. Sur Instagram, Booba en a remis une couche :

"Gims, mais tu vas t’arrêter un peu!!!!! Fally Ipupa, il n’y a pas studio au Congo? T’enregistres pas là-bas toi? La capitale de la rumba! Koffi Olomide grand chef, il n’y a pas studio?!!! C’est lui là président? D’un coup, pah marabout magicien?! Louanges au roi qui n’est pas le sien, golden shower aux émirats, suce la France avec les dents ( c’est le refuseeyyy ) il va transformer Kin en Dubaï lui???? Avec son faux Mansory là?!!! Ehhh pardon ( il soutien l’extrême droite! Au cas où… )".

Booba s’est déchaîné ! Encore une fois, il n’est pas certain que le principal concerné réponde aux attaques, mais sait-on jamais…