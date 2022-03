Booba allume Benash et sa femme

Benash a fait joué sa femme dans son dernier clip, et Booba s'est saisi de l'occasion...

Booba n'est pas très tendre avec ceux qui ont été ses anciens poulains du 92i, et qui sont désormais partis pour voler de leurs propres ailes. On se rappelle notamment des nombreuses insultes et messages subliminaux envoyés à Damso après son départ. Mais Benash lui aussi a eu à souffrir des moqueries du Duc après son départ du label, avec des messages privés qui ont été publiés sur les réseaux, et un B2O qui se moque de la nouvelle direction "plus spirituelle" prise par Benash et sa musique.

Nouvel épisode, avec cette fois une invitée surprise qui va elle aussi prendre des balles perdues. Il s'agit de Débora, femme du rappeur Benash, qui lui a justement dédié un morceau. Le titre s'appelle "Ma Débora", il s'agit d'un single qui a été clippé. Dans le clip, on retrouve justement la femme de Benash, qui joue en quelques sortes son propre rôle dans la vidéo. Évidemment, Booba ne pouvait pas passer à côté de l'occasion : "t'es pas comme toutes les filles, attirées par ce qui brille, mais t'es en premier rôle dans le clip lunettes de marques chaîne en or. Bravo ! En Carosse!".

Un bon tacle bien gras, suivi du partage de quelques messages privés avec des proches, dans lesquels ils sous-entendent que Benash est sous l'emprise de sa meuf, qu'il n'aurait plus les yeux ouverts. Benash ne s'est pas laissé faire en répondant : "ce son a pour but d'honorer toutes les femmes qui craignent dieu et qui vivent selon sa parole. Et pourquoi aurais-je fait appelle à une figurante ? Alors que la femme qui partage ma vie rempli tous ces critères". Une chance dont Booba ne peut, peut-être, pas se vanter c'est vrai... Une réponse très habile de la part de Benash en tout cas !