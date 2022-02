Booba se moque de la vidéo confession de Benash

Et contre-attaque.

Benash a créé la surprise en publiant sur YouTube une vidéo confession dans laquelle il n'élude aucun sujet et revient notamment sur son clash avec Booba et son départ du 92I, expliquant même avoir pardonné à Booba. Bon, le seul souci, c'est que le Duc, lui, n'est pas vraiment enclin au pardon... Au contraire, il en a profité pour se moquer toujours un peu plus de son ancien protégé, mettant en avant ses performances chiffrées depuis qu'il a quitté son label.

Il a notamment commenté un passage bien précis de l'interview de Benash lorsque celui-ci évoque le fait qu'il fumait.

"J’ai fumé, j’ai posé, j’ai prié, j’ai refumé !!! Vraiment ??? Pourquoi tu fais ça renoi pourquoi ? Why ?!!!”

“Effectivement, la 1ère fois que j’ai prié j’étais en train de fumer en demandant à Dieu (ADONAÏ) de m’aider à arrêter de fumer, et les jours qui ont suivi j’en ai été libéré. Il faut mettre l’interview jusqu’au bout Elie et pas juste couper les parties qui t’arrangent. Il peut aussi t’aider si tu le souhaites. Sois béni”.

Erreur. Evidemment, B2O a sauté sur l'occasion pour en remettre une couche...

“Bah demande à ADONAÏ un single de diamant voir si ça marche. Sois béni Simon”.