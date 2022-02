Booba : Benash revient sur les dessous de leur clash

Mais lui tend la main.

Benab et Booba ont longtemps travaillé ensemble. Aujourd'hui, ils sont ennemis et n'hésitent pas à se balancer des piques sur les réseaux sociaux. Mais, dans une étonnante interview/confession posté sur sa propre chaîne YouTube, Benash est revenu sur les raisons de leur embrouille et de leur séparation. Si aujourd'hui, la situation a dérivé et qu'il n'appartient plus au 92I, c'est qu'il y a une raison et cette raison, il nous la livre.

Au départ, il ne s'agissait que "de différents artistiques".

“Ce qui m’a poussé à quitter le 92i, on s’entendait plus, on avait plus exactement la même vision, quand j’ai fini mon projet NHB, moi et Booba on avait des désaccords sur la tracklist, on avait 2-3 sons qu’il voulait pas mettre et que moi je voulais, qui me tenait à coeur. Après ça, Booba s’est retiré, il a dit que je devais voir avec son équipe, tout le monde a commencé à s’en mêler, la tracklist, c’était ni celle que je voulais, ni celle que Booba voulait. Donc le projet est sorti mais le coeur n’y était plus vraiment. Il faut savoir que le 2ème projet je l’ai fait solo, j’avais pas de directeur artiste, je l’ai fait seul pendant 2 ans. Ça veut dire que j’avais ma vision en tête, et quand j’en ai parlé, j’ai pas été écouté. Donc c’est là que sont venus les désaccords […] Dans CDG il (Booba, Ndlr) était plus présent que dans NHB, je lui en veut pas mais il était moins présent, il avait aussi ses projets […] Il y a eu des désaccords, on s’entendait plus, il n'y avait plus de dialogue, donc j’ai pris la décision de quitter (le 92i) même si j’ai essayé de faire en sorte que les choses se consolident, mais j’ai compris que ma place était plus là."

Ensuite, ça a dérivé, Booba acceptant peu qu'on le quitte s'est moqué du virage pris par le rappeur de Boulogne-Billancourt vers le rap chrétien. Résultat, aujourd'hui, il est en paix et n'en veut pas au Duc, malgré tout ce qui s'est passé.

"Il faut savoir qu'il n'y a aucune guerre, y’a rien du tout. C’est vrai qu'il y a eu des screenshots qui sont sortis, des conversations téléphoniques aussi qui sont sorties, mais je lui en veux pas. Même par rapport aux conversations, aux insultes, je le pardonne pour ça. Moi aujourd’hui je suis différent, j’ai plus le même état d’esprit, je suis rempli d’amour, ça m’intéresse plus de faire la guerre à qui que ce soit […] Je suis lui souhaite le meilleur, d’être heureux, mais on est plus en contact, il fait sa vie, je fais la mienne, et je lui souhaite tout le meilleur du monde."

Est-ce que le Duc prendra la main tendue par Benash ? C'est une autre histoire...