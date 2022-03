Booba se moque encore de Tanguy David !

Il faut dire que la situation est plutôt cocasse.

Malgré tout ce qu'on pense de lui, et souvent en mal ces derniers temps avec ses clashs incessants, Booba semble être un des derniers rappeurs français à prendre clairement position sur les grands sujets politiques du moment (avec plus ou moins de pertinence, on vous l'accorde). Il s'est notamment impliqué dans la présidentielle sur Instagram, en insultant Éric Zemmour et son soutien médiatique le plus inattendu, Tanguy David. Ou plutôt, son ancien soutien.

Car le jeune Tanguy David a annoncé sur les réseaux sociaux qu'il comptait prendre ses distances avec le mouvement politique d'Éric Zemmour, "Reconquête". La raison? Le jeune homme noir aurait été victime d'insultes racistes de la part de membres de son propre mouvement, ce qui l'a amené à reconsidérer son implication dans tout ça. Évidemment, Booba ne pouvait pas passer à côté de l'occasion de se moquer de lui sur Twitter. Dans un premier message, le Duc lui propose même ironiquement de faire une alliance.

Dans un second message, Booba se fait beaucoup moins sympathique puisqu'il reprend un célèbre extrait du film "Malcolm X" en l'adressant directement au jeune militant. Dans cet extrait, Denzel Washington explique la différence entre les deux types d'esclaves, l'esclave des champs et le "nègre d'intérieur" (en VF), celui qui vénère le maître et ne pense pas à fuir pour gagner sa liberté. Inutile de préciser de quel côté le Duc range Tanguy David via cet extrait...