Booba clashe violemment Eric Zemmour et son racisme

Le Duc s'engage dans la campagne.

Alors que les élections présidentielles approchent à grand pas et qu'Eric Zemmour a obtenu récemment le soutien de la nièce de Marine Le Pen, Booba ne lâche pas l'ancien éditorialiste d'un pouce et continue à le mettre en face de ses contradictions et à certaines infos plutôt embarrassantes pour un homme qui souhaite devenir président de la République française.

Ainsi, il a lourdement insisté sur le fait que l'ex-journaliste est aujourd'hui accusé d'agressions sexuelles par pas moins de huit femmes ! Il a repris le surnom qu'il a un temps donné à La Fouine pour le qualifier en le nommant "Emile" comme le prédateur sexuel Emile Louis. Cette fois, Zemmour devient "Emile Zemmour" et le Duc reprend à son compte une des phrases fortes du candidat, "Impossible n'est pas français".