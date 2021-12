Swizz Beatz en a marre des artistes saouls et en retard aux Verzuz

Le producteur se lâche sur les coulisses de son show.

La mise en place des Verzuz pendant le confinement était certainement une des meilleures choses qu'on a pu voir dans le rap à ce moment là. Depuis le lancement en mars 2020, 37 battles ont eu lieu devant les yeux des téléspectateurs du show avec des pics d'audience qui approchent parfois les 2 millions de spectateurs. Une success story qui semblait sans accrocs, jusqu'à la bagarre pendant le battle de cette semaine entre Bone Thugs n Harmony et Three 6 Mafia. Depuis, Swizz Beatz a dévoilé un peu les coulisses de l'émission.

Le moins qu'on puisse dire, c'est que les coulisses ne sont pas très belles. Et surtout, le producteur a véritablement pété un plomb sur les réseaux sociaux, on sent qu'il n'en peut plus du comportement de certains artistes et on le comprend. Dans une série de tweets depuis difficile à retrouver, il a notamment écrit "nouvelle règle, si tu ne commences pas à l'heure tu n'es pas payé à l'heure. Verzuz n'est pas gratuit", ou encore "être payé le prix de 10 show pour un seul, tout ça pour arriver sur scène complètement bourré et en retard, je dis ça je dis rien...".

Swizz parle aussi des caprics des différentes stars présentes dans les Verzuz : certains lui auraient notamment dit qu'ils ne monteraient pas sur scène si on ne leur servait pas leur verre préféré en backstage, bref, tout un tas de comportements assez tristes, et qui doivent paraître bien éloignés des valeurs défendues par Swizz Beatz lorsqu'il a créé son émission avec Timbaland. Toutefois, rien ne permet de deviner de qui il parle précisément, puisque les Bone Thugs ont de leur côté assuré qu'il ne parlait pas d'eux. Affaire à suivre donc...