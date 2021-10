Sadek défend Ninho contre Booba

Lui aussi a décidé de prendre parti.

Suite à l’échange entre Ninho et Maes sur leur sortie d’album respectif, Booba avait réagi de manière véhémente à l’encontre de N.I. Une prise de position qui n’est pas du goût de Dek-sa qui s’est exprimé sur les réseaux en attaquant le Duc.

Décidemment, Johnny Niuuum et B2O ne laissent rien passer. Une taquinerie entre Maes et Ninho s’est très vite transformée en un énième clash entre les deux rivaux qui sont en guerre sur les réseaux sociaux depuis plusieurs mois. L’histoire a débuté lorsque Maes a teasé son album. Il disait : "Avis au reste du monde, mon album sera le meilleur". S’en est alors suivi un échange ironique avec Ninho qui compte lui aussi sortir le meilleur de tous les temps. Un échange amical et sans animosité qui a pris une tournure surprenante puisque Booba a décidé d’y mettre son grain de sel.

Apparemment, le Duc de Boulogne n’a pas pu résister à l’envie de faire taire N.I, comme il avait déjà tenté de le faire dans le passé. Il a attaqué l’interprète de "Millions" à travers un message explicite : "Tu fais un peu trop le fou à mon goût, ça m'agace". Surtout, il a tenu à défendre Maes avec qui il avait collaboré sur le morceau "Madrina". Il ajoute : "Ce que Maes rappe, il le vit, pas comme toi. On sait même pas si t'as déjà fait une GAV. Et ça n'engage que moi, Maes n'a rien à voir avec ce post". Plus tard, il a réitéré ses propos en vidéo :

Bon, si vous espériez une connexion Booba/Ninho... vous pouvez l'oublier ! pic.twitter.com/Av8Xy36ACC — GENERATIONS (@generations) October 26, 2021

Depuis quelque temps, il est rare d’évoquer le nom de Booba sans celui de Sadek à côté. En effet, depuis le début de leur beef, les deux artistes ne ratent pas une occasion de se lancer des piques sur les réseaux. C’est donc sans surprise que Johnny Niuuum a pris part à l’histoire en prenant la défense de Ninho. Ce dernier ne prenant jamais part aux clashs, c’est donc lui qui a pris la relève en s’attaquant directement à Kopp. Dans une vidéo, il disait notamment : "Ninho c’est plus un p’tit, c’est le chef de tout le monde (…) réveille-toi, Ninho c'est Ninho trou du cul". Il a également démenti les dires du Duc en assurant que Rec 118 n’achetait pas de streams puisque lui-même ne faisait pas de chiffres lorsqu’il était dans le label. Une façon très honnête et bien à lui d’argumenter ses propos, mais que Booba retournera certainement contre lui…

Affaire à suivre.