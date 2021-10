Lil Durk prend-il parti pour Drake contre Kanye West ?

La plupart des commentaires montrent bien que personne n'a réellement compris où voulait en venir le rappeur de Chicago. On peut en effet lire des choses comme : "De quoi parle ce mec ?" Le tout accompagné d'émojis morts de rire ou et qui pleurent. "Qu'est-ce que c'est que cette légende WTF" écrit un autre internaute. "Ye pourra le retirer de "Donda" disait un autre post puisque Durk apparaît sur la piste "Jonah" présente au tracklisting de "Donda" et que Kanye West n'a pas hésité à supprimer purement et simplement les apparitions de Chris Brown après les critiques de ce dernier. "Cette légende n'a aucun sens" a finalement résumé un autre internaute. Et c'est bien le sentiment qui prédomine, on ne comprend pas bien où Lil Durk veut en venir...

La dernière photo de son post annonce une collaboration avec Lyrical Lemonade. Peut-être que sa légende fait allusion à ce projet. En l'état, difficile d'en savoir plus...