Dinor : il pourrait bientôt signer dans un grand club de foot !

Des clubs de Serie A et de Premier League le convoitent.

Le talent de Dinor attire l’attention. Actuellement en Italie dans l’équipe de jeunes de Sassuolo, le footballeur et rappeur s’est fait remarquer par des clubs de Serie A et de Premier League.

À seulement 19 ans, Dinor gère aussi bien sa carrière sportive que musicale. Même si certains ont eu du mal à croire qu’il était effectivement footballeur professionnel, Dinor continue de démontrer son talent sur le terrain. Il évolue au sein de l’équipe de jeunes de la Primavera de Sassuolo en Italie, mais plus pour longtemps. Selon Foot Mercato, plusieurs clubs seraient intéressés par le footballeur. En effet, Noor Arabat (de son vrai nom) a joué de nombreux matchs en tant que titulaire dans son équipe. Surtout, il a fait ses preuves et se serait fait remarquer pour sa technique et son jeu de passes. En conséquence, il pourrait être débauché par plusieurs clubs de Serie A, ainsi que trois clubs de Premier Leaugue. Plutôt pas mal pour ce jeune joueur, fan incontestable de Ninho.

Il n’y a pas que sur un terrain de foot que Dinor est surprenant. Sa carrière dans le rap se passe également pour le mieux. Il a dévoilé en janvier son deuxième album studio "Ronaldinor" et a prouvé à tous, qu’il savait bien s’entourer. Des artistes comme Jul, Hatik ou encore Mister You étaient présents sur son projet et le rappeur continue d’enchaîner les collaborations. La prochaine sur la liste pourrait même être avec Drake ! C’est en tout cas ce qu'il a annoncé. Malgré les doutes exprimés par ses fans et ses détracteurs suite à cette annonce, Dinor continue de teaser le featuring. Il va même plus loin en se moquant des plus sceptiques.

Quand on voit le tournant que pourrait bientôt prendre sa carrière de footballeur, une chose est sûre…il ne faut pas sous-estimer Dinor !