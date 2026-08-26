Par Remi Gene

La parodie culte Ali G est de retour pour un nouvel opus qui s'annonce aussi déjanté que le premier. Un nouveau trailer vient d'être dévoilé, avec une date de sortie officielle : le 21 octobre 2026.

On n'en a peut-être pas l'air dans ce rap dominé depuis très longtemps par l'attitude gangsta, mais dans le game, on adore rire. Et si on aime rigoler, on aime forcément les parodies de rap, à condition qu'elles soient bien faites, dans un but de rire avec nous et non pas d'humilier, de rabaisser ou de multiplier les clichés souvent racistes. Et dans la longue liste des parodies réussies tournant autour du rap, une comédie culte des années 2000 s'apprête justement à faire son retour en 2026 : il s'agit d'Ali G. Un nouveau film va sortir autour du personnage, et un trailer vient d'être dévoilé, ainsi qu'une date de sortie officielle.

Pour ceux qui ne s'en rappellent pas, Ali G est un personnage humoristique et loufoque imaginé par Sasha Baron Cohen, qui se veut un peu comme une parodie de "gangsta rapper" un peu raté, qui joue le thug mais qui vit chez sa grand-mère dans un quartier rempli de vieux qui ne le respectent pas. Il finit par être élu à un poste très important, et plus film avance, plus l'intrigue part en sucette pour notre plus grand plaisir.

Maintenant que les présentations sont (re)faites, place à l'actualité : Ali G va donc faire son retour à l'écran ce 21 octobre 2026, dans un film intitulé "Ali G : Who Iz I?" et qui succèdera donc à "Ali G : in da house" sorti en 2002. Au niveau du scénario, on ne sait pas trop de quoi il en retourne, mais il s'agit visiblement d'une parodie de documentaire pendant lequel les caméras suivent Ali G au jour le jour, en le faisant rencontrer des gens qui ont beaucoup de mal à cerner son personnage. Il faut dire qu'il se comporte comme l'énorme gogol qu'il a toujours été). On avait des doutes sur le fait que l'humour complètement absurde, décalé et borderline de Sasha Baron Cohen pouvait encore nous faire rire en 2026, mais au vu du trailer, franchement, on dirait bien que c'est réussi !

Et vous, qu'en pensez-vous ?