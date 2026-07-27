Par La rédaction

Les fans l'attendaient depuis plusieurs années, c'est désormais officiel : Marvel Studios prépare Black Panther 3. L'annonce a été faite lors du Comic-Con de San Diego 2026, où Ryan Coogler est monté sur scène pour confirmer le retour de la saga.

Ryan Coogler poursuit l'aventure

Déjà derrière la caméra de Black Panther (2018) et Black Panther: Wakanda Forever (2022), Ryan Coogler reprendra la réalisation de ce troisième volet. Le cinéaste américain reste ainsi l'un des artisans majeurs de l'univers de Wakanda au sein du MCU.

Sur la scène du Hall H, Coogler était accompagné de Letitia Wright (Shuri) et Winston Duke (M'Baku), confirmant le retour de plusieurs personnages emblématiques de la saga.

Un nouveau Black Panther

L'une des plus grandes surprises de cette annonce concerne le casting. Marvel a révélé que David Jonsson, révélé notamment dans Alien: Romulus et récompensé par un BAFTA, incarnera T'Challa II, le fils de T'Challa. Ce personnage, aperçu enfant à la fin de Wakanda Forever, deviendra le nouveau Black Panther dans ce troisième film.

Ce choix marque une nouvelle étape pour la franchise, qui poursuit son évolution après le décès de Chadwick Boseman en 2020. Plutôt que de remplacer directement l'acteur dans son rôle iconique, Marvel avait choisi de faire évoluer l'histoire en transmettant progressivement l'héritage du héros à une nouvelle génération.

Une sortie déjà programmée

Marvel Studios a également confirmé la date de sortie américaine de Black Panther 3, fixée au 15 décembre 2028. Le film fera partie des grandes productions de la prochaine phase du MCU, aux côtés d'autres projets majeurs dévoilés lors du Comic-Con.

Même si l'intrigue reste secrète, ce nouvel opus devrait poursuivre l'exploration de Wakanda tout en développant le parcours de T'Challa II, désormais appelé à porter le costume du célèbre protecteur du royaume.

Une franchise incontournable du MCU

Depuis la sortie du premier Black Panther en 2018, la saga est devenue l'une des plus importantes de Marvel Studios. Véritable phénomène culturel, le film avait dépassé les 1,3 milliard de dollars de recettes mondiales et remporté trois Oscars, une première pour un film de super-héros.

Sa suite, Wakanda Forever, avait relevé le défi de rendre hommage à Chadwick Boseman tout en poursuivant l'histoire du royaume africain. Le film avait notamment permis à Letitia Wright de reprendre le costume de Black Panther, tout en introduisant le jeune T'Challa II.

Wakanda n'a pas fini de faire parler

Avec cette officialisation, Marvel confirme que Wakanda restera l'un des piliers de son univers cinématographique pour les années à venir. Entre le retour de Ryan Coogler, l'arrivée de David Jonsson dans un rôle central et la poursuite de l'héritage de T'Challa, Black Panther 3 s'annonce déjà comme l'un des films les plus attendus de la prochaine génération du MCU.

Les prochains mois devraient permettre d'en apprendre davantage sur le casting complet, les nouveaux personnages et les enjeux de ce troisième chapitre, qui promet d'ouvrir une nouvelle ère pour la franchise.