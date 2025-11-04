Gazo se lance dans le cinéma : il va jouer dans un film d'horreur !

Gazo en est désormais au stade où il peut clairement se diversifier dans sa carrière.

Illustre inconnu dans le rap game en 2019, et dans le top des plus gros vendeurs de disque depuis 2021 : voilà comment on peut mesurer l'ascension de Gazo dans le rap français. Une explosion fulgurante, bien portée par le succès de la drill, lui dont les ad-libs sont clairement un des points forts. Le rappeur à la voix si caractéristique a clairement réussi à s'installer, mais maintenant que c'est fait, il a visiblement les yeux tournés vers d'autres horizons. Notamment le cinéma : on vient d'apprendre qu'il allait jouer dans un film d'horreur !

On vous parlait justement il y a quelques jours des rappeurs français qui se sont lancés dans le cinéma. On pourra désormais rajouter Gazo à la liste : le rappeur va jouer dans le film "Kraken", qui sera apparemment un film d'horreur où se mélangent suspense et surnaturel. Il incarnera le rôle de Walid, et d'autres noms assez connus du cinéma seront à ses côtés : Saïd Taghmaoui, Manon Bresch, ou encore Alassane Diong. Le film sera réalisé par Mohamed Chabane et Théo Jourdain, il s'agira de leur premier long-métrage.

Mais on espère surtout qu'à côté de cette aventure au cinéma, on aura droit à un autre album de la part de Gazo. Car si "Apocalypse" avait réalisé de très bons scores de ventes, les critiques, elles, étaient nombreuses autour du projet du rappeur, à qui on reprochait des morceaux très "chantés" un peu à l'opposé de ce que laissait présager le titre de l'album. Et récemment, les morceaux sortis par le rappeur sont plutôt prometteurs, alors on attend la suite avec impatience !