Fianso, Joeystarr, Kaaris, Nekfeu,... : les rappeurs français qui ont percé au cinéma (part 1)

Le rap français et le cinéma sont de plus en plus liés ces dernières années, et on va faire un petit tour d'horizon de ceux qui s'en sortent le mieux.

Dans quelques jours, on va avoir droit à la sortie du nouveau film d'Orelsan, coscénarisé par le rappeur, et dans lequel il va jouer le rôle principal. Une preuve de plus de la manière dont le rap français, et plus particulièrement les rappeurs, s'invitent sur le grand écran. Car contrairement aux USA, où le mélange des genres a toujours eu lieu (Ice Cube, Will Smith, Jamie Foxx, Ice-T,...), en France on a mis un peu plus de temps à "sortir des cases". Maintenant que c'est fait, on vous propose une petite sélection des rappeurs français qui on crevé l'écran... ou au contraire, qui ont flop.

Stomy Bugsy, le précurseur

Les plus jeunes l'ont peut-être oublié, mais Stomy est un des premiers à avoir ouvert les portes pour les rappeurs au cinéma. Il faut dire qu'avec sa belle gueule et son charisme, il avait tout pour passer sur grand écran. Il est un des rappeurs français à la filmographie la plus fournie pour le moment, avec quelques films assez notables : Le Boulet, le sous-coté 3 Zéros, Gomez et Tavarès, Ma 6-T va crack-er, et une grosse dizaine d'autres films, on peut dire que le BG du Minstère AMER s'est vraiment bien reconverti, et grâce à lui, plein d'autres rappeurs ont pu s'engouffrer dans la brèche.

Joeystarr, le torturé

Pour le Jaguar de NTM, c'est un peu différent de ce qui s'est passé pour Stomy. C'est même complètement l'inverse : c'est parce qu'il est un enfant terrible, qui a pu avoir quelques problèmes de comportement par le passé, que les réalisateurs se sont dits qu'il aurait une véritable présence à l'écran. Et ils ne se sont pas trompés : presque 30 films au compteur, dont certains vraiment salués par la critique. On pense à "Polisse", notamment, ou encore "L'amour dure 3 ans", "Max". Que ce soit dans les "films d'auteur", ou dans les comédies, on peut dire que Joeystarr s'en sort bien, même si on trouve que les réalisateurs français sont vraiment de gros trolls à vouloir confier autant de rôles de flics à celui qui rappait "Nique la Police" en 93.

Nekfeu, l'étoile filante vagabonde

On le sait, Nekfeu ne kiffe pas trop le star system, ni les projecteurs. Son épopée au cinéma n'a donc pas duré très longtemps, mais son rôle dans "Tout nous sépare" avec "Catherine Du Nine" comme il l'appelle dans "Squa" avait fait beaucoup de bruit au moment de la sortie du film. Comme dans le rap, Nekfeu est un très bon élève et il est arrivé à nous transmettre pas mal d'émotions, comme lorsqu'on le voit dans son documentaire "Les Etoiles Vagabondes". Ou encore dans "L'échappée" de Mathias Pardo, même si pour le coup, son rôle était peut-être un tout petit peu trop caricatural, mais ça, ce n'était pas de sa faute. Cependant, on doute de revoir Nek prochainement au cinéma, lui qui semble s'être retiré de la vie publique, il faudra donc se contenter de ça !

Fianso, le caméléon

Il a beau avoir fait rire tout le monde avec sa tirade sur Shakespeare devenue virale sur le net, on ne peut pas nier que Fianso a réussi une véritable percée au cinéma. Une reconversion surprenante par sa rapidité, et sa qualité, lui qui est passé en deux ans du "mec qui bloque l'autoroute", à un acteur que les plus grand réalisateurs français s'arrachent. Surtout, il a réussi à s'affranchir des clichés. Vous savez de quoi on parle : lorsqu'on est arabe, en France, on vous confie rapidement des rôles de taulard, de mec de quartier, de trafiquant ou de terroriste. S'il a très bien joué un intégriste dans "Les Sauvages" (excellente série), il a su nous faire voyager à travers les personnages et les époques : dans "Nero", il est crédible, dans "Le Roi Soleil", il l'est tout autant, dans "Sous Emprise", il a bluffé tout le monde avec son jeu et sa transformation physique. Bref, un vrai caméléon et franchement, ça nous fait plaisir de le voir ramener la mentalité 93 sur tous les tapis rouges de France.

Kaaris, pas encore ça

On n'allait pas vous parler que des rappeurs qui ont fait une carrière brillante au cinéma, il nous fallait aussi des "mauvais élèves". Et encore, rien de dramatique concernant Kaaris. On le sait, Riska est un vrai personnage, il est devenu une légende du rap français et pendant des années, tout le monde avait peur de lui, avant de découvrir que c'était aussi un mec super drôle. Les réalisateurs en ont joué, en lui confiant principalement des rôles de braqueur, de gangster, de flic "borderline" bien agressif, bref, ils ont clairement fait dans le cliché. Pour des films qui, au final, n'auront pas marqué l'histoire du cinéma. Cependant, ici, on est convaincus qu'un bon réal, et un bon scénario pourraient vraiment le faire sortir de sa zone de confort et nous surprendre. On espère que l'occasion se présentera rapidement, car on est convaincus qu'il a un potentiel énorme !

Evidemment, il y a beaucoup d'autres rappeurs qui ont une belle carrière au cinéma, mais on ne peut pas tous les mettre dans un seul article, ce serait trop long. On pense notamment à Orelsan, cité en début d'articles, mais aussi à beaucoup d'autres, on vous donne donc rendez-vous dans quelques semaines pour une partie 2, avec du Booba, du Kery, et plein d'autres !