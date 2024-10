Stomy Bugsy : ses anecdotes croustillantes avec Beyoncé et Kelly Rowland

Toujours fourré dans les bons coups, le Stomy !

Le Ministère AMER de retour en force !

L'année 2024 marque les 30 ans du deuxième album du Ministère AMER, "95200". On vous en a déjà parlé dans un long article publié il y a quelques jours. Mais ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'à cette occasion, l'équipe de Garges-Sarcelles a multiplié les concerts, devant des salles pleines quasiment à chaque fois. Ils ont également accordé quelques interviews à des médias spécialisés. Dans l'une d'entre elles, Stomy Bugsy, membre historique du collectif légendaire, est revenu sur les moments importants de sa carrière, mais aussi sur sa rencontre avec deux grandes stars américaines de la musique : Kelly Rowland et Beyoncé.

Stomy en mode charmeur

Car oui, Stomy Bugsy a bien rencontré les Destiny's Child. Il a même fait un featuring avec certaines d'entre elles, pour remixer un de leurs titres cultes, "Say My Name", un morceau initialement sorti en 1999. Quelques années plus tard, les Destiny's Child, groupe dont font partie Beyoncé et Kelly Rowland, se sont rendues en studio avec Stomy, afin d'enregistrer le remix. Un travail en commun qui a été assez mouvementé si on en croit le rappeur. Dans son couplet, il citait les noms des membres du groupe, sauf que celui-ci était apparemment en pleine explosion.

Mais les départs de plusieurs membres groupe, qui avaient déjà eu lieu, devaient rester secret pour le public, le plus longtemps possible. Du coup, Beyoncé lui a demandé à plusieurs reprises de changer ses couplets : "Beyoncé, elle vient, elle me prend à part. Elle me dit 'il y en a deux du groupe qui sont plus là déjà'. Il faut que tu changes parce que c'était un secret. Je suis obligé de réécire. Et elle, ça se voit, c'est déjà la boss. Ça se voit que c'était la cheffe. Elle disait aux autres 'fais ci, fais ça'. Non, c'était un grand moment", confie le rappeur en rigolant.

Il se souvient également d'une autre rencontre et une collaboration un peu plus étroite avec une autre Destiny's Child, mais cette fois, il s'agit de Kelly Rowland. Une rencontre dont Stomy Bugsy garde visiblement un doux souvenir, au vu de la manière dont il en parle : "après, j'ai fait un morceau avec Kelly Rowland. Elle est venue en studio, petit survet peau de pêche, j'suis venu avec un bouquet de fleurs de fou, j'ai fait des photos avec elle... J'ai des photos où je suis sur ses cuisses, elle me tient... Mais je suis resté professionnel", affirme le rappeur, toujours aussi charmeur.

Il y en a plus d'un qui aurait aimé être à sa place, surtout à l'époque !