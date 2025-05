Fianso réagit à son meme sur Shakespeare

Comme souvent, Fianso fait une fois de plus preuve d'intelligence (et d'humour) avec sa réponse.

On a un véritable problème avec la réussite dans le rap. Car le rap est un genre musical qui vient, à la base, de la rue et des quartiers les plus défavorisés, d'abord aux States, puis chez nous. Et forcément, quand, grâce à la musique, certains artistes accèdent à un statut social bien différent de celui qu'ils avaient au départ, il y a certaines voix qui s'élèvent pour dire que "untel a changé" ou qu'il n'est "plus des nôtres". Fianso connait bien tout ça, lui qui brille désormais en tant qu'acteur. Mais il a gardé son humour, et son intelligence, comme on peut le voir dans cette séquence sur Shakespeare.

Vous avez forcément vu passer cette séquence pendant longtemps : Fiansoman du 93, jambes croisées, qui explique que "ce qui fait que Shakespeare c'est universel et intemporel, c'est la simplicité des histoires évidemment ponctuée par la complexité des textes". Interviewé sur ce sujet par Sally pour son podcast "Oui Oui Croisette", il est revenu sur cette séquence devenue virale sur Internet, avec humour et intelligence :

T'sais que c'est mon meme préféré de moi ? (rires) Moi je viens d'un coin dur. Et je connais des mecs qui font du théâtre. Et je connais des mecs qui font de la danse classique. J'connais des mecs qui font du patinage. Sois juste toi-même poto. C'est la meilleure manière que t'auras d'être authentique et d'être vrai et que les tiens te reconnaissent.

Il va même un peu plus loin dans son analyse de cette séquence, en disant qu'on n'est jamais "plus discriminés que par nous-mêmes", avec ces phrases à base de "tu parles comme eux". Ce qui sous-entendrait que les gars des quartiers doivent absolument parler comme des jeunes de 17 ans qui traînent en bas des tours, et évidemment, c'est très éloigné de la réalité.

Ne vous laissez pas enfermés dans les étiquettes et les clichés, n'ayez pas peur d'être différents, assumez, et même si ça en fait parler certains, ce sont souvent les plus gros débiles qui sont le plus agressifs dans ce registre de "il est plus des nôtres". Alors soyez vous-mêmes, c'est toujours mieux que d'être un clone !