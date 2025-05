Bojack et Fianso infiltrent le "Système"

Eh oui, Fianso est de retour dans le game, le temps d'un couplet très solide.

On le voit beaucoup plus souvent au cinéma, et dans les vidéos de nos fils d'actu sur les réseaux sociaux, mais Fianso restera toujours un rappeur. Et s'il a déjà annoncé qu'il ne sortirait plus d'albums, il est toujours dans le game, avec son label Affranchis Music. Mais surtout, il a toujours le micro qui le démange, et il est donc revenu prêter main forte à Bojack pour le clip de leur featuring "Système". Un morceau de rap pur jus, pas de mélo, juste un petit refrain court, et du kickage, le tout accompagné d'un clip en noir et blanc tourné en bas des tours. Simple et efficace !