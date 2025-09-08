La F répond violemment à Gazo sur "Boogeyman"

La réponse de La F aux piques de Gazo ne s'est pas faite attendre.

Depuis cet été, plusieurs extraits vidéos circulent dans lesquels on voit Gazo s'en prendre à La F, en disant qu'il l'aurait fait courir. Forcément, ce genre d'attaque ne peut pas rester sans réponse, et le rappeur lyonnais a donc publié son clip de "Boogeyman", juste après "Job" de Gazo, dans lequel le rappeur parisien l'attaque. La F rejette toutes les rumeurs, et avertis Gazo pour lui dire que dorénavant, ça va chier, en plus de lui rappeler que depuis qu'ils sont en clash, Gazo a triplé sa sécu. Les prochaines semaines s'annoncent intéressantes !