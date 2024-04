Booba revient sur "Ourika" et le "challenge" que ça représente

Il y a notamment fait des débuts d'acteur.

Invité de la radio RTL, Booba a évoqué de nombreux sujets n'oubliant pas l'actualité brûlante, la sortie de la série "Ourika" qu'il a créé et co-écrite et dans lequel il joue aussi un rôle. Et c'est justement sur ses premiers pas à l'écran qu'il est revenu, répondant aux questions de Mohamed Bouhafsi.

"C'était un peu un challenge. Ça fait des années qu'on me propose des films, j'ai toujours refusé. Ce qui change là, c'est que je suis à la réalisation. J'avais moins peur du résultat."

Un résultat qu'il juge d'ailleurs satisfaisant, tout comme les critiques. Il faut dire que la série diffusée sur Amazon Prime cartonne comme il a pu également s'en faire l'écho. Du coup, l'idée de continuer dans cette voie et peut-être aussi d'aller plus loin fait son chemin dans l'esprit du Duc.

"J'ai appris un nouveau métier. J'aimerais bien co-écrire un film."

Dans cette même interview, il est aussi revenu sur son dernier album, “Ad Vitam Æternam”.

"J'évolue tous les jours, comme le monde (...) J'écris beaucoup, c'est comme des monologues. J'écris ce que je pense, ce que j'aime, ce que je déteste. Je réagis à des faits de société. Tous les jours, c'est une nouvelle page qui se tourne. Ce nouvel album dit que le combat continue, toujours. Il faut toujours lutter. Pour ses idées, pour ses proches. Tous les jours, on se lève pour se battre. Pour combattre."

Enfin, balayant toute son actualité, il a aussi parlé de la création de son agence de talents, Starting Blok.

"J'ai toujours eu un esprit d'équipe, l'envie de partager. J'ai toujours été sportif... Réussir tout seul ne m'a jamais intéressé. Transmettre, c'est la base. Si on ne transmet pas, on est venu sur Terre pour rien. Ça me fait kiffer d'aider des jeunes à s'épanouir."

Une actualité riche et large commentée par le Duc.