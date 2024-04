Drake célèbre le 8e anniversaire de “Views”

C'est l'album préféré des fans du rappeur.

Ce lundi 29 avril marquait les huit ans de la sortie de "Views", le quatrième album studio de Drake. Pour l'occasion, le rappeur canadien a partagé avec ses fans sur Instagram des éléments inédits : les premiers dessins, les croquis du merch ou encore un SMS envoyé à son manager, Oliver El-Khatib. Le projet, sorti en 2016, compte notamment les hits préférés du public, tels que "Controlla" et "Too Good", classés respectivement 16ème et 14ème au Bilboard Hot 100. "Hotline Bling", également présent sur l'album, s'était classé deuxième du même classement.

"Views" est considéré comme l'un des albums les plus réussis de Drizzy par ses fans. Le jour de sa sortie, le projet débarque directement au sommet du Billboard 200, se vendant à 1,2 million d’exemplaires. Une semaine seulement après sa sortie, le disque cumule déjà plus de 250 millions d’écoutes dans le monde. Un succès phénoménal, qui devient même le deuxième album le plus vendu de toute l'année 2016. Avec cet opus, le 6 God obtient la récompense du Billboard Music Award du meilleur album du Billboard 200. L'album est par la suite couronné quintuple disque de platine par la RIAA (Recording Industry Association of America). Chapeau.

En ce moment, le rappeur canadien ne s'arrête pas de provoquer Kendrick Lamar. Récemment, en story sur Instagram, l'interprète de "One Dance" a posté une photo de lui qui a enflammé la toile. Un selfie devant un miroir où il porte le sweat d'une université, la "Compton Community College", celle de la femme de K-Dot. Une énième provocation dans le clash qui oppose aujourd'hui les deux rappeurs.