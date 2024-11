Jul : la tracklist de "Inarrêtable" révélée

Un peu plus d'un mois après la sortie de "13'Organisé 2", le J est déjà de retour aux affaires.

Jul est "Inarrêtable"

On aura rarement vu un nom d'album aussi bien choisi, même s'il est vrai qu'entre "La Machine", "L'OVNI", ou "Extraterrestre", Jul aura déjà donné plusieurs titres d'albums pertinents à ses projets. En 2024, le J est tout simplement "Inarrêtable", et c'est comme ça qu'il a choisi d'appeler son prochain album, qui arrivera le 6 décembre, le même jour que celui de SCH, autre rappeur marseillais très attendu. Deux mois après la sortie de l'énorme projet "13'Organisé 2", on retrouve donc le marseillais déjà au taquet et prêt à sortir un nouveau disque. D'ailleurs, il vient d'en dévoiler la tracklist !

Des choix de feats intéressants

Pour commencer, première information révélée par la tracklist : l'album sera assez long. Il comptera exactement 23 titres, même si pour Jul, 23 titres, c'est "la norme". Dans le reste de l'industrie, un album de 23 morceaux est perçu comme assez long. D'ailleurs, en comparaison, l'album de SCH n'en comptera que 18. Mais d'autres informations intéressantes ont été révélées par Jul via son post sur Instagram : le projet comptera 3 featurings, avec des artistes que vous ne connaissez sans doute pas, à part Baby Gang, prodige du rap italien.

La chanteuse espagnole Bad Gyal sera elle aussi de la partie, ce qui devrait permettre au J d'être encore plus écouté dans les pays où on parle espagnol. Ce sera sûrement l'occasion de nous sortir un morceau avec sa plus belle instru "latino", des sonorités qu'il maîtrise plutôt bien. Enfin, le dernier invité sera Francè Zito. Un nom qui ne vous dit sûrement rien, à part si vous aviez suivi la saison 7 de "The Voice" tah l'époque. Il s'agit d'un chanteur corse, et on sait que Jul a des origines corses, on imagine donc que cette connexion lui tient beaucoup à coeur.

Rendez-vous le 6 décembre pour découvrir le projet dans son intégralité ! On précise également que les précommandes sont ouvertes, pour ceux qui voudraient acheter leur version physique. Et on sait qu'il y en a : Jul est un des rares artistes à écouler autant de CD à chaque sortie.