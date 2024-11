SCH dévoile la tracklist de "JVLIVS III"

On y trouve notamment un gros feat avec un certain Damso !

Le S de retour

C'était dans les tuyaux depuis quelques semaines : SCH va bientôt reprendre le fil de sa trilogie "JVLIVS" et cette fois, il ne s'agit pas d'un prologue, mais bien du dernier volet de la série qui va sortir le 6 décembre. "JVLIVS III" se dévoile donc petit à petit, le S avait d'ailleurs sorti un nouveau morceau, "Stigmates", qui sera bien présent sur l'album. Un disque attendu, car le public veut savoir comment le marseillais va se relever après le drame traversé cet été (son équipe a été prise pour cible à la sortie d'un showcase). Aujourd'hui, le rappeur fait monter un peu la sauce en dévoilant la tracklist de son projet, avec une belle surprise à l'intérieur !

Très peu de featurings

On dirait que l'artiste a pris en compte les reproches qui ont été faits après la sortie de "JVLIVS II", qui contenait pas mal de featurings dont certains ne collaient pas spécialement avec la couleur de l'album ou qui étaient assez éloignés de l'univers de Julius. Pour ce troisième volume, on aura droit à un comité restreint, avec seulement deux invités en featuring : Sfera Ebbasta, légende du rap italien et avec qui le S a déjà collaboré à plusieurs reprises, mais surtout Damso !

Voir le rappeur belge sollicité pour un des plus gros projets de rap français de l'année, voilà qui fait plaisir et qui devrait faire monter l'attente autour de l'album. Car ce feat a le casting nécessaire pour marquer l'histoire du rap français. Au sujet du reste de l'album, il contiendra 18 titres, dont aucun déjà sorti à part "Stigmates". La DA a l'air très travaillée au niveau de la cover et des polices d'écriture, on a hâte de découvrir ce que SCH nous réserve !