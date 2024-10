SCH sonne son retour avec "Stigmates" !

Un clip bien sombre avec une belle annonce !

Après des semaines de teasers bien dosés, SCH est de retour avec le premier single de son très attendu projet, JVLIVS III : "Stigmates". Sur une prod sombre signée Seezy, le S déploie toute sa palette artistique en mêlant différents flows et des lyrics lourds de sens, comme lui seul sait le faire. Avec ce morceau, SCH revient percutant, marquant son territoire d’entrée.

Mais le son, c’est qu’une partie de l’expérience. Le clip, imaginé par SCH lui-même, est visuellement époustouflant. On y retrouve l'empreinte cinématographique propre à l'univers JVLIVS, avec des images sombres, travaillées, et une ambiance qui colle parfaitement à l’énergie du morceau. Ce visuel intense prolonge le style de ses projets précédents, tout en marquant une nouvelle étape dans sa carrière.

Et pour ceux qui ont l’œil, une surprise attend les fans dès le début du clip : la date de sortie de l’album y est cachée ! Un clin d’œil qui donne le ton et accroît encore plus l’attente autour de JVLIVS III.