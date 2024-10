Jul met tout le monde d'accord avec son "Freestyle Inarrêtable"

Il vient également

Jul encore au sommet

Jul a fait fort en cette rentrée 2024 avec pas mal d'actualités qui montrent qu'il est toujours autant impliqué dans le game. Plus que jamais, même, puisqu'il vient de sortir un nouveau projet "13'Organisé 2" encore plus gigantesque que la première édition. Cette fois, c'est plus de 150 rappeurs de Marseille qui viennent poser pour représenter leur ville, avec une vraie cohérence musicale, un exploit avec autant d'artistes. D'ailleurs, les chiffres de l'album sont encore très costauds et on devrait bientôt le voir certifié d'un disque d'or. Mais l'OVNI a encore faim : Jul vient en effet de dévoiler un freestyle de 23 minutes.

23 minutes de kickage

Ceux qui suivent Jul depuis longtemps savent que le freestyle est son exercice préféré, lui qui a multiplié les grosses perf au micro, allant même jusqu'à battre le record du plus long freestyle de rap français au micro d'une radio concurrente. Aussi surprenant que cela puisse paraître pour certains, le J est un vrai kickeur à la base, et il aime bien le rappeler de temps en temps dans des morceaux fleuves sans refrain, ou avec de longs freestyles. Cette fois-ci, il a gâté ses fans, avec ce "Freestyle Inarrêtable" de 23 minutes, dans lequel il montre qu'il a pas mal de choses à dire.

Plusieurs prods qui s'enchaînent pendant le freestyle, mais le flow du J reste imperturbable. En plus d'être un phénomène au micro, Jul a aussi profité de la journée pour dévoiler sa collaboration avec Call Of Duty: Black Ops 6. Petite déception pour ceux qui voulaient incarner le J en tant qu'opérateur dans le jeu : il s'agit finalement de merchandising, disponible sur le site D'or et de Platine. On a tout de même droit à une cagoule, deux t-shirts, un hoodie et une paire de chaussettes, pour accompagner vos plus belles claquettes D&P. On salue quand même le J, qui marque l'histoire en devenant le premier rappeur français à collaborer avec Call Of Duty de la sorte !