Booba : pourquoi il n'a pas le rôle principal de la série "Ourika"

"Ourika", la série pensée et écrite en partie par Booba sort ce 28 mars sur Amazon Prime. On aurait pu penser que le Duc allait s'offrir le rôle principal de cette fiction puisqu'il en est à l'origine. Si le rappeur du 9.2. joue bien dedans, il en est pourtant qu'un des personnages secondaires. L'équipe qui a présenté la série lors du festival Séries Mania à Lille (où elle a reçu de bonnes critiques) a ainsi expliqué pourquoi.

Le comédien Adam Bessa a notamment précisé que Booba n'était pas présent lors de la conférence de presse pour laisser toute la place à l'équipe de la série.

Un autre acteur de la série explique lui pourquoi Booba n'est pas le rôle principal d'"Ourika".

"J'ai été bercé par sa musique. Il règne quand même sur le rap depuis 30 ans ! J'ai été impressionné, bien sûr, mais on a eu un grand respect entre artistes et il avait encore plus de respect pour les comédiens. Il est arrivé avec beaucoup d'humilité en disant qu'il n'était pas un acteur, même s'il a un rapport à la caméra en tant qu'artiste. Il n'était pas complètement novice mais c'est vrai qu'il ne voulait pas se donner le premier rôle, le rôle de superhéros. Il incarne quelqu'un de très humain mais il ne s'est pas donné que le beau rôle. C'était très intelligent de sa part. À côté de ça, on s'est marrés ! On avait tous un personnage en tête présenté par les médias et après, il y a la réalité de la personne. Cela s'est très bien passé et l'alliance avec Clément Godart donne quelque chose de très complémentaire. Il y avait deux forces qui s'alliaient et apportaient une puissance au récit. C'est ce qui fait que ça a pris et qu'on a tous donné le meilleur..."