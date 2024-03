Booba : "Ourika" réalise un carton sur Amazon Prime

Numéro 1 dans 10 pays différents.

Le 7ème art, futur milieu pour le Duc ? Que ce soit dans la musique ou le cinéma, dès que Booba est présent sur un projet, il cartonne. En effet, la série "Ourika", pensée et écrite en partie par B2O et sortie le 28 mars dernier, est actuellement numéro 1 des visionnages sur la plateforme Amazon dans plus de 10 pays différents. En France, au Mali, en Italie, au Cameroun, au Gabon, en Côte d’Ivoire, au Sénégal, au Maroc, au Burkina Faso et également au Bénin. Les bonnes critiques se confirment donc avec ses bonnes statistiques.

Booba s’en félicite sur son compte X en reprenant une phrase du film "La Haine" bien connue : "jusqu’ici tout va bien"

🚨La série « Ourika » de Booba est top 1 Amazon Prime Vidéo dans 10 PAYS ! 🏆



🇫🇷,🇨🇲,🇮🇹,🇬🇦,🇨🇮,🇧🇯,🇧🇫,🇲🇱,🇲🇦,🇸🇳 pic.twitter.com/P6EePRNypf — Kultur (@Kulturlesite_) March 30, 2024

Mais est-ce le simple fait que le Duc soit au casting dans un rôle secondaire ? C’est l’avis en tout cas de son ennemi numéro 1 ces derniers mois, Sadek. Ce dernier expliquait sous ses mots que l'une des principales attractions d'"Ourika" est la présence de B2O au casting. Booba de son côté continue de faire la promotion de la série, sans rétorquer… pour le moment.