Booba acteur dans "Ourika" : "il est très précis"

Yo OBG du "Morning" de Generations a reçu deux des comédiens de la série pensée et co-écrite par Booba, "Ourika". Forcément, Generations étant une radio de rap, Adam Bessa qui joue Driss et Noham Edje qui joue William n'ont pas pu éviter des questions sur le Duc notamment celle que tout le monde se pose : qu'est-ce que ça va fait de travailler avec lui ?

A cette question, c'est Adam Bessa qui s'est lancé le premier.

"Au début, il y a de la curiosité. Tu entends des choses sur le personnage et puis, on connaît tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a accompli donc il y a de la curiosité. Surtout que tu te demandes ce que ça va donner dans le cinéma. Nous, on est concentré sur ce qu'on doit faire. On kiffe l'écriture, la DA auxquelles il a participé. Et quand il arrivé, il est en mode 'moi l'acting, ce n'est pas mon truc'. Il nous a dit, les gars, c'est le vôtre, allez-y. Il est resté humble. Il bosse, il se met dans la vibe. Comme ce n'est pas son truc comme il dit, mais il a de bonnes refs, il est fan de "The Wire", du coup, il sait ce qu'il a faire, il sait où se placer. Il ne se donne pas un rôle de héros, il se prend le rôle qu'il faut, il dose, il est précis, ses apparitions sont au millimètre."