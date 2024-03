Booba : le rôle de Booba dans la conception d'"Ourika" détaillé

Ses "collègues" n'ont que des compliments à lui faire.

La série événement initiée par Booba et co-écrite par le Duc sera visible sur Amazon Prime dès le 28 mars prochain. Plus que quelques jours à attendre donc pour la découvrir. Alors que la date approche, on a de plus en plus d'informations concernant cette fiction. Lors de la présentation d'"Ourika" au festival Series Mania de Lille. L'occasion d'en savoir un peu plus sur les coulisses de ce projet avec Clément Godart, un ancien de la police judiciaire, réalisateur d'"Ourika".

"J'ai rencontré Booba en 2016 à la fin d'une opération à Miami. On a eu envie de faire cette série, de parler de la réalité, des émeutes de 2005 et de notre France. Cela nous semblait un peu évident d'écrire sur ce sujet-là, comme le trafic de stupéfiants est très présent encore aujourd'hui. Booba a toujours été présent dans la construction, la fabrication, l'artistique."

L'autre réalisateur, Julien Despaux, complète ce tableau.

"Il a été très humble dans le fait d'aller travailler avec des comédiens talentueux."

Et pour certains, comme la comédienne chilienne, Booba n'est pas une star mais Marcela Saïd a elle aussi appréciée de travailler avec l'interprète de "Saga".

"Je suis chilienne, je ne le connaissais pas. Je l'ai rencontré lors d'un déjeuner et Booba a été très sérieux. Je n'ai eu aucun problème avec lui, aucun. On a pu établir un dialogue artistique. Il a aussi donné son avis sur les costumes. Il est comme moi, il est très direct. Il y avait un dialogue facile. Il a tourné quelques scènes, il ne voulait pas un grand rôle. Il voulait juste que la série soit faite..."

"Ourika" débarque sur Amazon Prime le 28 mars.