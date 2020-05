Booba annonce de la nouveauté

Le Duc met en ligne un titre et une playlist

Pour fêter le premier jour du déconfinement, Booba a multiplié les annonces de nature à nous faire plaisir. Après nous avoir acompagnés quand l'épidémie du coronavirus avec des initiatives citoyennes remarquées, le Duc veut maintenant être présent avec nous durant ces moments si particuliers du déconfinement. Pour cela, il a annoncé la création d'une playlist avec DJ Medi Med, "Validé", une pique de plus à la série dans laquelle il ne veut pas apparaître et a teasé une partie de son morceau avec Zed du groupe 13 Block, "Jauné".

Booba divise souvent les amateurs de rap mais il faut admettre qu'il est présent pour son public suivant en cela son mantra "Pour nous, par nous". Alors il n'attend rien de personne et fais ce qu'il à faire. C'est ainsi qu'il a lancé l'émission Corona Time pour informer lorsque la crise épidémique était au plus haut ou qu'il a participé à des enchères solidaires. Maintenant que le confinement est provisoirement derrière nous, il se fait plus léger et revient à la musique pour continuer à nous accompagner.

Il vient de teaser le morceau "Jauné" en featuring avec Zed du groupe 13 Block, dernière signature du label LDS sur lequel est aussi signé Maes.