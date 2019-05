Rihanna veut arrêter les feats avec Drake !

La chanteuse ne l’incluera pas dans son prochain album.

Depuis la sortie de son dernier projet “Anti” en 2016, Rihanna met le paquet au niveau entrepreneurial, quitte à délaisser un peu la chanson. Pourtant, elle vient d’annoncer la sortie prochaine d’un nouvel album intitulé “R9” aux vibes reggae… et de se prononcer sur sa collaboration avec Drake, à laquelle elle aimerait mettre un point final, du moins pour le moment.

La chanteuse est aussi une grande femme d’affaires. Sa marque de cosmétiques Fenty Beauty a cartonné et mené la star à monter sa propre maison de luxe, Maison Fenty, avec LVMH. De quoi continuer à rajouter des cordes à son arc, toujours plus solide et varié. Celle qui s’est positionnée sans réserve à l’encontre des décisions prises contre l’avortement en Alabama s’est aussi récemment exprimée sur l’absence du Champagne Papi sur "R9".



La raison ? Si Rihanna n’en a pas donné, on peut facilement la déduire du passif qui la lie à Drake. En effet, les deux artistes avaient touché de nombreux fans suite à leurs featurings sur “Work” ou encore “Take Care”... tout en vivant une histoire pour le moins compliquée en parallèle de la musique. Celle-ci ayant pris fin, Drake avait tout de même déclaré sa flamme à la chanteuse, en lui remettant le Vanguard Award lors des Video Music Awards 2016… Annonçant qu’il était amoureux d’elle depuis qu’il avait vingt-deux ans, il avait essayé de l’embrasser, geste évité par l'intéressée.



Malgré ce changement dans leur relation, il ne faut pas se méprendre. Toujours d’après Riri, les deux n'entraînent pas de “relation amicale actuellement”. Ils ne sont pas “ennemis non plus. C’est ainsi”.

-Anaïs Koopman