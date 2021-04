Lil Nas X trolle Sada Baby

Et répond avec humour aux polémiques.

Suite à la sortie de son dernier titre, illustré par un clip qui a fait la polémique, Lil Nas X a été attaqué par beaucoup de conservateurs et de chrétiens, outrés par la vidéo de "Montero (Call Me By Your Name)" mais aussi par des rappeurs comme Sada Baby qui a "profité" de l'overdose de DMX pour coupler les deux événements et s'en prendre au chanteur du tube "Old Towan Road". Même si sa publication a été quasi immédiatement supprimée devant la levée de boucliers qu'elle a suscité et les accusations d'homophobie, tout le Web l'a vu et il a évidemment diffusé partout. Sada Baby a dit : "Seigneur, on avait dit Nas X, pas DMX". Mais plutôt que de le prendre frontalement ou de jouer à l'effarouché, Lil Nas X a eu une réaction pleine d'humour et digne d'un troll de compétition qui ridicule un peu plus la position de ses détracteurs.

Il a répondu à toutes les attaques en faisant simplement la promotion de son nouveau titre qui est numéro un au Billboard Hot 100. Il a juste écrit, sous un article qui parlait de l'attaque de Sada Baby :

"Tout est foutu, omg ! Tout le monde diffuse le hit numéro 1 "Montero (Call Me By Your Name)" maintenant sur toutes les plateformes."

Sada Baby wishes death on Lil Nas X in support of DMX:



"Lord we said Nas X, not DMX"https://t.co/nxJyHkHGPQ — XXL Magazine (@XXL) April 5, 2021

Une très belle façon de répondre à la controverse et surtout aux sentiments homophobes que Lil Nas X qui a fait son coming out suscitent. Car Sada Baby n'a pas été le seul à s'en prendre à lui. Beaucoup de personnalités des milieux conservateurs et chrétiens se sont offusqués de la vidéo et des baskets customisées, les "Satan Shoes" comme le pasteur Mark Burns, membre de l'équipe d'éditorialistes de Fox News et CNN qui a déclaré : "C'est le mal et une hérésie et je prie pour que les chrétiens se lèvent contre cela" ou la chanteuse chrétienne primée aux Grammy Awards Kaya Jones qui a tweeté : "Je l'avais dit depuis longtemps ! Est-ce que vous êtes prêts pour ce à quoi nous sommes confrontés ? Mieux vaut commencer à lire la Bible".

Lil Nas X s'en moque et sa réaction est peut-être la meilleure qui soit...