Lil Wayne et Kodak Black gracié par Donald Trump ?

Leurs dossiers sont à l'étude.

Donald Trump va passer le pouvoir à Joe Biden le 20 janvier 2021, mais dans les jours qui lui restent, s'il n'est pas destitué avant, il a encore la possibilité d'accorder la grâce présidentielle. Les dernières informations racontent que le président est prêt à le faire pour Lil Wayne et Kodak Black qui ont été deux de ses soutiens durant la dernière campagne électorale.

C'est Bloomberg.com qui a sorti l'information jeudi 7 janvier. Selon le site d'information, le président envisagerait d'accorder sa grâce à Lil Wayne, 38 ans, et Kodak Black, 23 ans, ainsi qu'à de hauts responsables de la Maison Blanche et aux membres de sa famille. Il envisage aussi de "s'auto-gracier". Ce pardon aurait lieu le 19 janvier prochain, sa dernière journée entière comme président en exercice. Des sources proches du dossier affirment que les suggestions du président sont actuellement examinées par ses principaux conseillers à la Maison Blanche.

En ce qui concerne sa propre personne et Lil Wayne, ce serait un pardon préventif puisque les deux ne sont pas incarcérés mais Trump veut que cela les protège de toutes poursuites judicaires futures concernant des crimes fédéraux. On se rappelle que Lil Wayne est sous le coup d'une condamnation pour port d'arme et risque jusqu'à dix ans de prison s'il est reconnu coupable puisqu'il est récidiviste.

Concernant Kodak Black, la situation est plus critique. Le rappeur est incarcéré dans l'Illinois où il purge une peine de 46 mois de prison, lui aussi, pour possession d'armes et fausses déclarations et il a déjà demandé la grâce présidentielle via son avocat. Ensuite, il avait proposé un million de dollars pour des oeuvres de charité s'il obtenait le pardon. Pour lui, le dossier est très chaud car il pourrait sortir dans les 15 jours qui viennent alors que sa peine se termine normalement le 3 novembre 2002.

De là à dire que leur soutien lors de la dernière campagne présidentielle était soumis à cette grâce, il y a une marge mais il faut avouer que la question se pose quand même...