50 Cent a refusé 1 million de dollars pour soutenir Donald Trump !

50 Cent n'a pas souhaité collaborer avec le camp Trump, même en étant payé.

50 Cent affirme avoir dit non au million de dollars proposés par la team de Donald Trump. Cette dernière aurait demandé au rappeur de jouer le fervent supporter du président sortant ce que le rappeur a refusé.

50 Cent a plusieurs fois changé de camp pendant les élections Présidentielles. Il avait d’abord décidé de soutenir Donald Trump. En effet, celui qui a clashé T.I était en désaccord avec le plan fiscal du président maintenant élu Joe Biden. Ce dernier voudrait considérablement augmenter les impôts. Finalement, il s'est rangé du côté de Biden et a expliqué pourquoi dans l’émission "The Breakfast Club" !

50 Cent s’est livré sans filtre. Il a révélé que l’équipe de Trump lui avait offert une somme considérable d'argent pour son allégeance. Il affirme : "Ils m'ont offert 1 million de dollars pour aller à l'inauguration de Trump […] Ils avaient d’abord proposé 500 000 $, et ils sont passés à 1 million de dollars alors que je ne savais toujours pas si je devais le faire".

Mais 50 Cent ne voulait pas recevoir le même sort que Kanye West ou Lil Wayne. Etre insulté sur les réseaux sociaux et boycotté ? Très peu pour lui. Il explique que tout était manigancé. Selon lui, son vote et son soutien étaient nécessaires pour le président sortant. Il confesse : "Il en avait besoin pour les mêmes raisons que vous voyez maintenant, pour le vote des Noirs. […] Et non, je ne suis pas allé me ​​mettre dans cette position parce que je ne savais pas ce que je devrais faire pour m'en remettre par la suite".

Après avoir refusé l'offre, 50 Cent a déclaré avoir vu un reportage décrivant le plan fiscal de Biden sur CNBC. Il prétend que cela l'a pris au dépourvu puisque ce sujet n'avait pas été pleinement discuté pendant le débat. Il ne savait donc pas à quoi s’attendre au final. Et ça l’a aidé à changer d’avis !

Mais vous le savez, avec 50 on peut toujours être surpris ! Ne vous étonnez pas si demain on voit un selfie de lui et Donald Trump sur son Insta…