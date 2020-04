Young Chop affirme s'être fait tiré dessus

Cela se serait passé dans le quartier de 21 Savage...

On ne sait plus si on doit en rire ou pleurer. Dans le beef qu'il a lui-même amorcé avec 21 Savage, Young Chop a franchi une nouvelle étape. Cette fois, il affirme qu'on lui a tiré dessus dans le quartier de son opposant...

Le confinement ne fait pas du tout de bien à Young Chop. Jusqu'à présent, on n'avait parlé de lui que pour la qualité de ses productions. Mais depuis le début de la quarantaine, il faut bien admettre que son actualité est moins rose et dénote une certaine difficulté à résister à la quarantaine. En peu de temps, il a attaqué Meek Mill, s'en est pris à 21 Savage et a eu des insultes homophobes à l'encontre de Sean Kingston. Aujourd'hui, il revient sur 21 Savage et pour montrer qu'il n'était du genre à avoir peur et sans doute aussi pour prouver à quel point il est thug, il a pris une voiture pour se rendre dans le quartier du rappeur à Atlanta. Evidemment, tout cela était visible en live sur Instagram et a été fait alors que le confinement est en vigueur dans l'Etat de Géorgie.

Comme il ne sait pas vraiment où c'est, le beatmaker demande son chemin à quelques rares passants, ce qui est finalement assez risible. Quand il a enfin localisé l'ancien hood de Savage, Young Chop demande aux gens qu'il croise où il peut le trouver. Evidemment, il n'est pas là. Comme tout le monde, il est sans aucun doute confiné dans sa résidence actuelle, loin du quartier.

Un peu plus tard, le natif de Chicago prétend qu'on lui a tiré dessus. Des individus se seraient arrêtés à côté de sa voiture et auraient ouvert le feu. Comme preuve, il montre des éclats de verre dans sa voiture tout en se vantant d'être indemne.

"Ils devraient embaucher d'autres tireurs. Vraiment. Avoir tiré autant de balles, ce n'est pas rien !"

A ce stade de l'histoire, on peut quand même mettre en doute la crédibilité de Young Chop chez qui le confinement provoque de gros dégâts...