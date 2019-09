La France est le marché le plus prolifique pour le rap !

La France ou le deuxième marché le plus important pour le Hip-Hop

C'est sur le site anglophone Djbooth qu'un article relatant que la France est le deuxième marché le plus important pour le Hip-Hop est paru :

Pour beaucoup une invitation à poser avec Drake est considérée comme un tournant dans une carrière, comme un honneur. Mais lorsque le plus célèbre anglophile canadien a demandé de remixer une chanson du groupe de rap le plus en vue en France, il a été repoussé. PNL, duo indépendant formé en 2014 par Tarik et Nabil, ne collabore pas avec d’autres artistes, n’accorde pas d’interviews et reffuse toute médiatisation.

Leur refus d’autoriser une reprise de Drizzy de "A l’Ammoniaque" témoigne non seulement de leur autonomie, mais également d’une scène hip-hop devenue un écosystème à part entière, générant des millions d’euros chaque année et dominant la culture populaire française.

En 2018, les rappeurs de Paris et ses alentours ont vendu davantage que leurs homologues de Los Angeles au cours de la même période (12 mois). Jusqu'à présent, en 2019, les rappeurs francophones se trouvaient au sommet du palmarès des singles français pratiquement toutes les semaines, tandis qu'un album sortait environ une fois sur toutes les 48 heures.

La France, en tant que deuxième producteur mondial de musique hip-hop, est sur le point de connaître une expansion mondiale. Sur les 22 singles numéro un en France l'année dernière, plus de la moitié étaient du hip-hop français. Sur les 18 albums les plus vendus en 2018, huit sont parvenus du rap, les rappeurs français étant au sommet des palmarès pendant 32 semaines sur douze. Au cours de ses 20 premières années d'existence, seuls 14 albums de rap français ont réussi à se hisser au premier rang. Depuis 2014, 33 albums de hip-hop français ont remporté la première place. La France est non seulement le deuxième marché le plus important pour le rap, mais aussi, à présent, le plus prolifique.

De nos jours, le public anglophone écoute une gamme de musique plus vaste que jamais et le rap français se trouve dans une position unique par rapport aux médias anglpĥones...