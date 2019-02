Gianni révèle tout de sa nouvelle mixtape ''Géhenne'' !

Le rookie Gianni débarque en 2019 avec un nouvel opus baptisé "Géhenne", il révèle la date, la cover et la tracklist…

Originaire de Romainville, le nouveau phénomène du 93 se prépare à lâcher une mixtape des plus attendues. Intitulé "Géhenne", le projet de Gianni se verra composé de dix morceaux et sera disponible ce 15 février !

2018 fût une année productive pour Gianni. Entre série de freestyles et singles, les centaines de milliers de vues obtenues par l’artiste sur YouTube sont amplement méritées face à son acharnement, et ce n’est que le début de l’aventure. L’histoire commence d’ailleurs avec "Rétro" et "Nostalgique", les deux premiers extraits de "Géhenne" disponibles depuis quelques semaines.

Attendue ce 15 février, cette première carte de visite se fera sans la présence de collaboration afin de s’immerger totalement dans l’univers de ce rappeur à suivre de près. Accompagné d’une cover signée du célèbre Fifou, "Géhenne" a toutes ses chances pour marquer le commencement d’une belle carrière !

Rendez-vous ce vendredi 15 février pour découvrir les nouveautés de Gianni.