Diddi Trix de retour avec son double clip "What can I Do / Rue Fontaine"

C'est le retour du petit prince de Bondy.

Diddi Trix est de retour, et il est en forme ! Le rappeur de Bondy vient de dévoiler son nouveau projet, "Dope Music vol. 2", sans feat, sans promo, juste pour le kiff et se rappeler au bon souvenir de ses fans. Et pour donner de la force au projet, il vient également de sortir le clip de "What Can I Do / Rue Fontaine", deux morceaux extraits de son album, et franchement, c'est plutôt quali, comme souvent avec l'artiste. Le premier titre, on a droit à une instru un peu funky, très efficace, sur lequel il pose parfaitement son flow si particulier. Et pour le deuxième titre, on a droit à une instru qui semble presque G-Funk, et sur laquelle il nous livre un rap bien gangsta, en représentant sa rue, la Rue Fontaine de Bondy, bref, deux titres assez efficaces, on est contents de le voir de retour !