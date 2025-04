Wejdene toujours amoureuse avec "Dante tes bras"

Un morceau assez touchant et très réussi pour la chanteuse, à mi-chemin entre le RnB, la pop, avec un joli clip.

Wejdene s'était faite plutôt discrète depuis 2024, année charnière pour la chanteuse, qui avait sorti un album nommé "W", et qui avait surtout officialisé sa relation avec Koba LaD. Un couple de jeunes stars plein de réussite dans les musiques urbaines, qui avait affolé les magazines people. Les deux artistes, très jeunes, étaient sur un petit nuage jusqu'à ce que Koba se retrouve enfermé, dans les circonstances dont on a déjà parlé plusieurs fois, pas besoin de revenir dessus. Mais si certains pensaient que cette situation avait diminué l'amour que Wejdene porte à son chérie, ils se trompaient, la preuve cette semaine, avec la sortie du clip de "Dans tes bras".

Une chanson qui, comme le titre l'indique, est une chanson d'amour, dans laquelle la chanteuse déclare sa flamme à sa moitié. Avec des paroles qui semblent faire référence à sa situation amoureuse actuelle, comme lorsqu'elle chante "J'aurais dû te retenir, oh babe", et qui sont assez touchantes, de la part d'une artiste qui n'a que 21 ans mais qui semble déjà avoir atteint une véritable maturité, tant dans son art que dans ses émotions. Pour le clip, on retrouve la star dans une vidéo centrée sur elle, puisqu'elle apparaît souvent seule, probablement pour imager la solitude qu'elle doit ressentir en ce moment.

Le seul instant où elle est accompagnée, c'est lorsqu'elle est dans la voiture, en compagnie d'un gars qui joue le rôle de son amoureux, avant d'être harcelée par les paparazzis, ce qui, là encore, fait peut-être référence à sa situation personnelle. Au delà de l'aspect visuel, ce qui marque, c'est l'aspect musical, et on peut noter que Wejdene a opéré un véritable changement dans sa direction artistique depuis un peu plus d'un an. Un virage beaucoup plus RnB, avec un vrai côté diva, un peu à la "Mariah Carey", d'ailleurs ça se sent que la chanteuse a beaucoup travaillé sur l'aspect vocal. Un clip réussi, qui risque de faire beaucoup parler !